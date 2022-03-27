ماكرون يحذر بايدن من التصعيد اللفظي مع موسكو

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وقال ماكرون " إنه يرى أن مهمته "تحقيق وقف إطلاق النار أولا ثم الانسحاب الكامل للقوات الروسية بالوسائل الدبلوماسية"، وفقا لوكالة "فرانس برس".

وأضاف موضحا: "إذا أردنا القيام بذلك، فلا يمكننا التصعيد بالقول أو الأفعال".

وأضاف الرئيس الفرنسي في تصريحاته المتلفزة أنه سيتصل بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، غدا الاثنين أو الثلاثاء المقبل، لمناقشة اقتراح من فرنسا واليونان وتركيا لإجلاء الأوكرانيين من مدينة ماريوبول الساحلية المحاصرة.

وأبقت باريس القنوات الدبلوماسية لموسكو مفتوحة طوال فترة التعزيز العسكري لروسيا على حدود أوكرانيا وبدء عمليتها العسكرية هناك.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس السبت، نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه "مجرم حرب" أثناء اجتماعه باللاجئين الأوكرانيين في وارسو.

ولدى سؤاله عن رأيه في بوتين بعد لقائه باللاجئين، قال بايدن: "إنه مجرم حرب".

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن "الإساءات الجديدة التي وجهها بايدن لبوتين، التي قالها الرئيس الأمريكي خلال زيارته لبولندا، تزيد من تضييق احتمالات تحسن العلاقات بين بلدينا".

وأشار بيسكوف إلى أنه "من الغريب سماع اتهامات ضد بوتين من بايدن، الذي دعا إلى قصف يوغوسلافيا وقتل الناس".

ووصف الكرملين، في 16 مارس/آذار، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، حول الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بالخطاب غير المقبول والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت الآلاف بقنابلها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، إن "تصريحات الرئيس بايدن الأخيرة، حول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، هي "خطاب غير مقبول، والذي لا يغتفر من رئيس دولة قتلت آلاف الناس بقنابلها".

وأتت تصريحات بيسكوف، كرد على أقوال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قبل ساعات، والتي زعم فيها أن الرئيس الروسي "مجرم حرب".

وارتبط أخيرا نجل بايدن بالمشاريع البيولوجية الأمريكية في أوكرانيا، حيث صرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يوم أمس الجمعة، بأن "روسيا ستطالب بتفسير تورط نجل بايدن في عمل المختبرات البيولوجية في أوكرانيا".