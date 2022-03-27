فعالية وقافلة مالية من نساء "سنحان" دعما للجبهات

العالم-اليمن

وألقيت في الفعالية كلمات اعتبرت إحياء يوم الصمود الوطني احتفاء بالنصر وتأكيدا على مواصلة النفير العام إلى الجبهات للذود عن الوطن.

وأكدت أن الشعب اليمني بات أكثر تماسكا وصلابة بعد سبعة أعوام من العدوان والحصار، وأن جرائم العدوان لن تخضع اليمنيين بل تزيدهم بأسا وثباتا في مواجهته.

ودعت كلمات المشاركات إلى الاستمرار في ترسيخ قيم الصمود وحشد الجهود لتوعية المجتمع وكشف جرائم العدوان ومؤامراته على اليمن.

وحيت انتصارات الجيش واللجان الشعبية في مختلف الجبهات وحكمة قائد الثورة في ظل تكالب دول الاستكبار بقيادة أمريكا على اليمن وارتكابها للمزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين، وتشديد الحصار الظالم على الشعب اليمني.

وقدمت المشاركات في الفعالية قافلة مالية بأكثر من مليوني ريال وتبرع عدد من الحرائر بمجوهرات لدعم جبهات البطولة والدفاع عن الوطن بمناسبة تدشين العام الثامن للصمود في وجه العدوان.

وأكدت حرائر سنحان استمرار الصمود والتمسك بخيار الثبات ودعم عوامل النصر والحرص على ترسيخ مبادئ الجهاد في سبيل الله والانتصار للوطن حتى طرد الغزاة المعتدين من كل شبر من أرض الوطن.