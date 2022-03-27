شاهد.. رسائل الشعب اليمني في اليوم الوطني للصمود

العالم - مراسلون

وأكد المشاركون رجالا ونساءاً على أهمية التفاعل مع هذا اليوم لمافيه من رسائل لقوى تحالف العدوان والذي بات اليوم في مأزق حد قولهم.

وقالت عضو المجلس السياسي لأنصار الله، اخلاق الشامي:"خرجت النساء اليوم لكي تشكر الله عزوجل علی هذه النعمة لكي نپبت ونوجه رسالتنا للمرة الثامنة اننا وكما كنا في اليوم الاول سنضل صامدين ثابتين حتی يمن علينا الله بنصر عاجل غير آجل".

وقال مديرية ازال، محمد الغليسي:"دفاعاً عن الدين والعرض الذي يتحتم علينا، طالما نحن نحمل بنادقنا علی اكتافنا يعجز العالم عن كسر الشعب اليمني بفضل الله سبحانه وتعالی".

الفعاليات المركزية شملت مختلف المحافظات على الرغم من الصعوبات الاقتصادية وانعدام المشتقات النفطية في إشارة لتعزيز الموقف وتأكيد وحدة الصف في مواجهة دول الاستكبار على رأسها أمريكا؛ حيث شدد الجميع على ضرورة تفويت مخططات قوى التحالف والاستبسال للانتصار لمظلومية اليمنيين وقضيتهم العادلة. مطالبين القوات المسلحة بالمزيد من العمليات النوعية في عمق العدو للضغط باتجاه فك الحصار وإيقاف العدوان على البلاد .

وقال رئيس لجنة الدفاع والأمن اللواء يحيی مهدي لقناة العالم:"القوی الصاروخية نقدم لها الثناء الكبير والشكر الجزيل علی تلك الاعمال الرجولية العظيمة المباركة ونسأل الله لهم المزيد من التمكين والنصر انه علی كل شئ قدير وصلی الله علی محمد واله".

وقالت رئيسة الهيئة النسائية لأنصار الله في العاصمة، ابتسام المحطوري:"الشعب مستضعف والشعب فعلاً اوجعه الحصار ولكن رغم ذلك، لاشئ يمكن ان يوهن من صمود هذا الشعب".

وعشية هذه التظاهرات الحاشدة تحدث السيد عبدالملك الحوثي قائد حركة أنصار الله في كلمة متلفزة عن مظاهر الصمود التي خاضها الشعب اليمني في مختلف المجالات منذ بدء العدوان وحذر قوى العدوان من الجيل الصاعد واختتم كلمته بما سيكون عليه اليمنيون في عامهم الثامن من الصمود والثبات .

وبهذا الزخم الجماهيري يثبت اليمنيون رجالاً ونساءاً ان جميع محاولات العدوان لكسرهم واخضاعهم باءت بالفشل وأنهم اليوم أكثر قوة في مسار الحرية وتحقيق الاستقلال.