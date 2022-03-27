الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٣٨ GMT
فارسی
البث المباشر

نشرة الاخبار الرياضية من قناة العالم 11:40 بتوقيت غرينتش 27-03-2022

الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:١٢ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 27-03-2022

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 26-03-2022

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مقتل وإصابة مسلحين من 'قسد' بهجوم للفصائل الشعبية شرق دير الزور

الإعلام الأمني يعلن القبض على إرهابي و8 متهمين في بغداد

185 خرقا لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

المركز اليمني لحقوق الإنسان يدين جرائم العدوان في صنعاء والحديدة

شاهد.. مبادرة يمنية للسلام وعنجهية سعودية في الرد

بوريل: أصبحنا على مقربة من التوصل لاتفاق نووي مع إيران