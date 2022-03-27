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الإعلام الأمني يعلن القبض على إرهابي و8 متهمين في بغداد

الإعلام الأمني يعلن القبض على إرهابي و8 متهمين في بغداد
الأحد ٢٧ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأحد، إلقاء القبض على إرهابي وثمانية متهمين وفق مواد قانونية مختلفة، وضبط كدس من المواد المتفجرة، ضمن عمليات بغداد. 

العالم - العراق

وذكرت الخلية في بيان ، أنه "بالتنسيق مع قسم استخبارات وأمن عمليات بغداد، تمكنت قوة من كتيبة استطلاع فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على متهم مطلوب وفق المادة 4/1 إرهاب بعد رصد تواجده ضمن قاطع المسؤولية شرقي بغداد".

وأضافت، أنه "كما نفذت تشكيلات فرقة المشاة السابعة عشرة واجبات بحث وتفتيش، أسفرت عن ضبط كدس من المواد المتفجرة من مخلفات عصابات داعش الإرهابية احتوى خمس قنابر هاون مختلفة العيار وثلاثة مقذوفات أحدها عيار (155 ملم) في مناطق جنوبي بغداد".

وبينت أنه "تمكنت قطعات الفرقة الأولى شرطة اتحادية من القاء القبض على خمسة متهمين وفق مواد قانونية مختلفة بينهم ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية في جانب الرصافة".

ونوهت بأنه "تمكنت قطعات الفرقة الثانية شرطة اتحادية من القاء القبض على ثلاثة متهمين بالدكة العشائرية، بينهم مصاب بطلق ناري، تم نقله الى احد المستشفيات القريبة من الحادث، بالإضافة الى مصادرة الأسلحة التي في حوزتهم في جانب الكرخ".

وأشارت إلى"احالة المتهمين والمواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".

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