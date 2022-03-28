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اليمن يقدم الفرصة الأخيرة للسعودية

اليمن يقدم الفرصة الأخيرة للسعودية
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٧ بتوقيت غرينتش

قبل ساعات من انطلاق مشاورات «الرياض الثانية»، برعاية «مجلس التعاون الخليجي»، دعت صنعاء، التحالف السعودي - الإماراتي، إلى التعاطي بجدّية مع ملف السلام في اليمن، والتوقُّف عن كل الممارسات التي تعيق التوصّل إلى اتفاق

العالم - اليمن

وعرض رئيس المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، مهدي المشاط، مبادرة جديدة لوقف التصعيد العسكري، معلناً التعليق الأحادي للضربات الصاروخية والطيران المسيّر وكلّ الأعمال العسكرية في اتجاه الأراضي السعودية براً وبحراً وجواً لمدّة ثلاثة أيام، ومبدياً استعداد «أنصار الله» لتحويل هذا المبادرة - التي شملت جبهة مأرب أيضاً - إلى «التزام نهائي وثابت ودائم في حال التزمت السعودية بإنهاء الحصار ووقف غاراتها الجوية على اليمن بشكل نهائي وثابت ودائم».

المبادرة التي أعادت عرض صنعاء السابق في ما يتعلّق بالإفراج الكامل عن أسرى الحرب من الطرفَين وفق قاعدة «الكل بالكلّ»، لا تزال تنتظر ردّ الجانب السعودي. ودخلت المبادرة حيز التنفيذ ابتداءً من الساعة السادسة من مساء أمس، على أن تتواصل لمدّة ثلاثة أيام.

من جهته، أكد الناطق باسم «أنصار الله»، رئيس وفد صنعاء المفاوض محمد عبد السلام ، أن «التعاطي الإيجابي مع المبادرة التي أعلنها الرئيس المشاط، والاستجابة لوقف إطلاق النار وفكّ الحصار وإخراج القوات الأجنبية من اليمن، مدخل أساسي للسلام»، لافتاً إلى أن «الحديث عن الحلول السياسية سيتمّ في أجواء هادئة، بعيداً عن أيّ ضغط عسكري أو إنساني».

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