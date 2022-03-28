اميركا وسلاح العقوبات (الجزء الثاني)

العالم - نوافذ

ناقش برنامج "نوافذ" في جزءه الثاني سلاح العقوبات التي تعتمده واشنطن في مواجهتا مع الدول من اجل فرض هيمنتها الاحادية في مواجهة خارجية لها.

وتستخدم اميركا اليوم سلاح العقوبات الاقتصادية مع روسيا كما فعلت سابقا مع العراق، سوريا، اليمن، ايران، كوبا،فنزويلا، كوريا لشمالية ومع العديد من دول العالم.

اثبت سلاح العقوبات الاقتصادية الاميركي فشله ولم يستطع ان يحقق اهداف واشنطن باكثر بالاربعة بالمئة، ومع ذلك تستمر واميركا باستخدام هذا السلاح، ولهذه الطريقة والتدابير الاقتصادية التي تقوم بها واشنطن اتجاه الدول، تداعيات سلبية، وبدأت تظهر هذه التداعيات وتاثيراتها السلبية اليوم في الحالة الروسية بشكل كبير جدأ.

اميركا وسلاح العقوبات موضوع النقاش في هذه الحلقة من برنامج نوافذ حيث يستضيف:

عماد عكوش خبير بالاقتصاد والاسواق المالية

الاستاذ في العلوم السياسية والعلاقات الدولية الدكتور على فضل الله

الدكتور مكرم خولي مخول اكاديمي ومتخصص بالاعلام السياسي.