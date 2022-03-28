الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢
٠٥:٣٩ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر خبرية تنفي الأنباء المتداولة حول زيارة شمخاني إلى بغداد

مصادر خبرية تنفي الأنباء المتداولة حول زيارة شمخاني إلى بغداد
الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٨ بتوقيت غرينتش

نفت مصادر خبرية الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الاعلام السعودية والعربية بشأن زيارة امين المجلس الاعلى للامن القومي الايراني الأدميرال علي شمخاني إلى بغداد.

العالم - ايران

وتداولت بعض وسائل الاعلام السعودية أنباء مفبركة لا صحّة لها تدّعي أن الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني، يعتزم زيارة بغداد لإجراء مباحثات مع قادة الأحزاب العراقية وكبار المسؤولين بشأن التطورات السياسية في البلاد والانسداد السياسي الحاصل وبحث التوصل الى حلّ لأزمة انتخاب الرئيس العراقي.

وقال موقع نورنيوز الإخباري إن نشر مثل هذه الفبركات يأتي بهدف الـتأثير على العملية المتعثرة لانتخاب رئيس للعراق بعد أن فشِل البرلمان العراقي في تحقيق النصاب المطلوب لاختيار الرئيس الجديد للبلاد.

وأعلنت إيران مراراً أنها لا تتدخل في العملية السياسية في العراق، وهي تدعم فقط إرادة الشعب العراقي في تحديد الهياكل السياسية في هذا البلد.

روابط ذات صلة

الكاظمي والحلبوسي يبحثان تجاوز العقبات والانسداد السياسي

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الاحتلال يقرّ إقامة 4 مستوطنات جديدة في النقب

بالصور.. لليوم الثالث: الاحتلال الأمريكي و'قسد' يحاصران بلدتين شرقي سوريا

مصادر خبرية تنفي الأنباء المتداولة حول زيارة شمخاني إلى بغداد

المواد الغذائية الأكثر فائدة في فصل الربيع

قائد الحرس الثوري: ردنا سيكون كبيرا على أبسط شرور الأعداء

رئيس الاركان الايرانية: الرواية الصائبة للدفاع المقدس تعزز الامن المستديم للبلاد