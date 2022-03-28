'قسد' تخطف عشرات السوريين في بلدة السوسة بدير الزور

العالم - سوريا

وذكرت مصادر محلية لسانا أن مجموعات مسلحة تابعة لـ “قسد” شنت حملة مداهمة طالت أعداداً كبيرة من المنازل في بلدة السوسة شرق دير الزور بعد فرض حالة من حظر التجوال ونصب حواجز تفتيش مسلحة داخلها واختطفت العشرات من المدنيين واقتادتهم إلى جهة مجهولة.

ولفتت المصادر إلى أن حملة المداهمة التي نفذتها “قسد” ترافقت مع اعتداءات وتنكيل بالأهالي وعمليات تخريب طالت منازلهم وممتلكاتهم.

وقتل مسلح من “قسد” في هجوم شنته الفصائل الشعبية بالأسلحة الرشاشة استهدف نقطة عسكرية لـ“قسد” في بلدة الصور بالريف الشرقي.