شاهد.. هور العظيم وجمال الطبيعة في خوزستان

العالم - مراسلون

هور العظیم أحد أكبر الاهوار في العالم وأحد الثروات الطبيعية في الحویزه بمدينة الرفيع بمساحة ۱۲۰ الف هكتار. يتغذى هور الحويزة، بالإضافة إلى السيول و الامطار والأنهار الموسمية القادمة من مصدرين رئيسين في إيران و العراق وهما نهر الكرخة و نهر دجلة.

عرب الاهوار یعتمدون علي بيئتهم المائية فيعملون غالبا بالاعمال التقليدية كالزراعة وصيد الاسماك و الطیور و قطع القصب وتربية الجاموس.

الاهوار من أجمل المعالم السياحية ومحطة للزوار من داخل إيران وخارجها حيث مناظر الخلابة للطيور المهاجرة والطبيعة الفريدة والساحرة.

وقال المدير العام للتراث الثقافي والسياحة في مدينة دشت آزادكان، علي عبياوي:"هذه الطبيعة تحتاج الی مساعدة المسؤولين لكي نستطيع ان نهيئ الأرضية اللازمة لجلب السياح الی هذه المنطقة ويصبح هور العظيم من أكبر المعالم السياحية في العالم".

تساهم الأهوار والمستنقعات بإغناء المناظر الطبيعية، وتنوع الأمكنة البيئية. المشهد المائي والحياة النباتية والحيوانية والحياة البشرية المتفردة تجعل من الأهوار منطقة جذب سياحي. ضم الأهوار الی لائحة الآثار يجعلها تساهم في تنويع مصادر الدخل ومحفّزاً لبقية القطاعات الإقتصادية.