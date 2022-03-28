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مؤتمر وطني بغزة في ذكرى"يوم الأرض"

الإثنين ٢٨ مارس ٢٠٢٢ - ١٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

تواصل غزة رغم حصارها الالتحام مع الارض المحتلة في احياء فعاليات يوم الارض الخالد.

العالم - مراسلون

فقد نظمت هيئة الثوابت الفلسطينية في حركة حماس مؤتمرا وطنيا كبيرا بعنوان الثوابت الفلسطينية طريق التحرير، وقد كانت عملية الخضيرة البطولية محط اهتمام كافة الفصائل التي طالبت بتكثيف الجهد المقاوم.

المؤتمر ضم أيضا زوايا استعرضت معاناة الأسرى وبطولاتهم ولوحات فنية تؤكد تجذر الفلسطينيين في ارضهم وان الجيل الشاب الذي لم يعش في ارضه المسلوبه شرب حبها والارتباط بها من اجداده فرسمها في لوحاته كما لو عاش فيها.

نجم فعاليات اليوم في غزة كانت عملية الخضيرة التي أثبتت ان المقاومة لا تحتاج الاذن من احد اذا ما استعر الغضب الفلسطيني.



التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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