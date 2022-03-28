فتح مركز للتسوية في عسال الورد واستمرارها بالمحافظات السورية

العالم - سوريا

وذكرت سانا أن الجهات المختصة افتتحت اليوم مركزاً في بلدة عسال الورد بناء على مطالبات الأهالي ووجهاء المنطقة استعداداً لانضمام الراغبين من أبناء البلدة ومحيطها إلى عملية التسوية في حين تواصلت في مدينة التل تسوية أوضاع العشرات ممن التحقوا بها مؤكدين أنها فرصة ثمينة منحتهم إياها الدولة لتسوية أوضاعهم موجهين الدعوة لجميع المشمولين بها إلى الالتحاق وبدء حياة جديدة.

وفي ريف الرقة استقبلت لجان التسوية في مركزي السبخة بالريف الشرقي ودبسي عفنان في الريف الغربي اليوم عدداً من المطلوبين وسوت أوضاعهم في جو من الارتياح حيث دعا عدد منهم جميع المشمولين بالتسوية إلى المسارعة وتسوية أوضاعهم والعودة إلى حياتهم الطبيعية وممارسة واجباتهم تجاه بلدهم وأهلهم في جو من الأمان والاستقرار.

وفي ريف حلب الشرقي استقبال مركزي دير حافر وتل عرن يواصلان الراغبين بتسوية أوضاعهم وسط أجواء من الثقة والارتياح بين الأهالي.

وأشار عدد من المنضمين للتسوية إلى أن الثقة التي منحتها الدولة لهؤلاء المطلوبين تؤكد الرغبة الحقيقية لإعادة جميع المطلوبين إلى مناطقهم المحررة من الإرهاب لتنميتها وإعادتهم إلى جادة الصواب وفق بنود التسوية.

إلى ذلك سوى عدد من المواطنين أوضاعهم اليوم في مركز صالة العامل بمدينة دير الزور في إطار التسوية الشاملة الخاصة بأبناء المحافظة.

وعبر العشرات اليوم من مناطق “قسد” والاحتلال الأمريكي وانضموا إلى التسوية التي طرحتها الدولة رغم العراقيل التي تحاول وضعها أمامهم.