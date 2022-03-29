الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢
٠٤:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

اي رمزية أثبت الرد الفلسطيني المقاوم على قمة النقب الخيانية؟

الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

رأى الخبير بالشؤون الاسرائيلية عماد ابو عواد، ان كيان الاحتلال الاسرائيلي يعيش حالة من العجز بشكل واضح وكبير وقد انسحب ذلك على عملياته الاخيرة.

خاص بالعالم

وقال عواد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ردود الفعل الصهيونية انصبت في اتجاهين، الاول: انه لا يوجد سبيل للخلاص من عمليات المقاومة الفلسطينية، والثانية: الاستمرار بذات السياسة الصهيونية الممنهجة القمعية الاستيطانية التهويدية للمقدسات الاسلامية في فلسطين.

واوضح عواد، ان المنظومة الصهيونية الداخلية مازالت الى الآن تعجز عن رفع الخلل، وفي محاولة ايجاد حلول جوهرية للواقع الامني المعقد سواء في الضفة الغربية او في الداخل المحتل وفي قطاع غزة.

واضاف عواد، ان سلسلة عمليات المقاومة الاخيرة تأتي في سياق اولاً الوقوف بوجه الاحتلال، والوقوف ايضاً بوجه بعض المساعي العربية التي تريد القضاء على القضية الفلسطينية، مشيراً الى ان سلسلة عمليات المقاومة اثبتت اعتماد الفلسطيني على الذات، وارادته بتثبيت القضية الفلسطينية.

تابعوا المزيد من التفاصيل في سياق الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

الفصائل الفلسطينية تعتبر"قمة النقب"طعنة في خاصرة القضية

شاهد.. هواجس وقلق كيان الاحتلال المتعاظمة!

بيان قمة النقب: تشكيل لجان أمنية لمواجهة"تهديدات إيران"

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

روسیا لن تورد الغاز ’مجانا’ للدول التي ترفض الدفع بالروبل

نحو 12معتقلا بالضفة الغربية الليلة الماضية

انفجارات واشتباكات في مخيم الهول الذي تسيطر عليه 'قسد' بريف الحسكة

اليابان تطالب الشركات بعدم الموافقة على دفع ثمن الغاز الروسي بالروبل

لماذا تنسد الأذن؟

الغالبية الميثاقية لا العددية يطلبها حزب الله