اي رمزية أثبت الرد الفلسطيني المقاوم على قمة النقب الخيانية؟

خاص بالعالم

وقال عواد في حديث لقناة العالم خلال برنامج "مع الحدث": ان ردود الفعل الصهيونية انصبت في اتجاهين، الاول: انه لا يوجد سبيل للخلاص من عمليات المقاومة الفلسطينية، والثانية: الاستمرار بذات السياسة الصهيونية الممنهجة القمعية الاستيطانية التهويدية للمقدسات الاسلامية في فلسطين.

واوضح عواد، ان المنظومة الصهيونية الداخلية مازالت الى الآن تعجز عن رفع الخلل، وفي محاولة ايجاد حلول جوهرية للواقع الامني المعقد سواء في الضفة الغربية او في الداخل المحتل وفي قطاع غزة.

واضاف عواد، ان سلسلة عمليات المقاومة الاخيرة تأتي في سياق اولاً الوقوف بوجه الاحتلال، والوقوف ايضاً بوجه بعض المساعي العربية التي تريد القضاء على القضية الفلسطينية، مشيراً الى ان سلسلة عمليات المقاومة اثبتت اعتماد الفلسطيني على الذات، وارادته بتثبيت القضية الفلسطينية.

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