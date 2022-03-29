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سبع دول أوروبية تدعو مواطنيها لعدم التطوع للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني

سبع دول أوروبية تدعو مواطنيها لعدم التطوع للقتال إلى جانب الجيش الأوكراني
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٤ بتوقيت غرينتش

دعت دول أوروبية، مواطنيها إلى الامتناع عن الانخراط كمتطوعين لمساندة الأوكرانيين في القتال ضد الروس.

العالم - أوروبا

وفي بيان نشرته وزارة العدل البلجيكية بعد اجتماع مجموعة "فاندوم"، دعت سبع دول في الاتحاد الأوروبي بينها فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، مواطنيها إلى الامتناع عن الانخراط كمتطوعين لمساندة الأوكرانيين في القتال ضد الروس، في إعلان صدر عن وزراء العدل في هذه الدول.

وأضاف البيان: "أثبط البيان بالإجماع عزيمة الأوروبيين على الانضمام إلى صفوف المقاتلين المتطوعين".

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، إثر اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في بروكسل: "بالطبع نثبط عزيمة الأشخاص على التوجه إلى ساحة الحرب".

يذكر أن مجموعة "فاندوم"، تضم وزراء عدل فرنسا وألمانيا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا ولوكسمبورغ وبلجيكا.

وسبق أن أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أواخر فبراير تشكيل "فيلق دولي" لدعم جيش بلاده في مواجهة الهجوم الروسي.

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