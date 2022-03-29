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الخارجية الروسية تستدعي سفراء دول البلطيق الثلاث

الخارجية الروسية تستدعي سفراء دول البلطيق الثلاث
الثلاثاء ٢٩ مارس ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

استدعت الخارجية الروسية اليوم الثلاثاء سفراء دول البلطيق هي إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، لإبلاغهم بقرار موسكو طرد عدد من دبلوماسييهم من أراضي روسيا.

العالم - روسيا

أفاد بذلك مصدر في الخارجية الروسية، مشيرا إلى أن استدعاء السفراء الثلاثة الذين يتعين عليهم الوصول إلى مقر الخارجية الروسية ظهر اليوم، مرتبط بقرار روسيا طرد دبلوماسيين لتلك الدول على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

وفي 18 مارس قررت سلطات لاتفيا وإستونيا وليتوانيا طرد عدد من الدبلوماسيين الروس من أراضيها بدعوى ممارستهم أنشطة "لا تتوافق مع وضعهم الدبلوماسي"، وفي خطوة تأتي "تعبيرا عن التضامن مع أوكرانيا".

وحذرت موسكو من أن قرار دول البلطيق بشأن ترحيل عدد من الدبلوماسيين الروس لن يبقى دون رد مناسب.

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