انتهاء اليوم الأول من المفاوضات الروسية الأوكرانية في اسطنبول

العالم ـ أوروبا

انتهت جلسات اليوم الأول من المباحثات بين الوفدين الروسي والأوكراني في قصر دولمة بهتشة الرئاسي بمدينة إسطنبول التركية.

وعلمت الأناضول من مصادر دبلوماسية أنّ المحادثات بين الوفدين الروسي والأوكراني ستستمر اليوم الثلاثاء وغدا الأربعاء.

وصباح الثلاثاء، بدأ الوفدان الروسي والأوكراني مباحثاتهما في "قصر دولمة بهتشه"، وذلك مباشرة عقب كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وشهد اليوم الأول من المباحثات كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجلسة بين رئيسي الوفدين تلتها جلسة بين الوفدين المفاوضين.

وأعرب أردوغان في كلمته، عن إيمانه بعدم خسارة أي طرف في معادلة السلام العادل للأزمة الروسية الأوكرانية، وأنّ إطالة أمد الحرب، "ليست في صالح أحد".