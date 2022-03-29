بالفيديو: السنغال تصعق مصر

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وسجل المهاجم السنغالي بولايي ديا هدف التقدم لبلاده مبكرا في الدقيقة الثالثة من انطلاق صفارة بداية اللقاء.

يذكر المنتخب المصري فاز على نظيره السنغالي بهدف وحيد، في مباراة الذهاب التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على استاد القاهرة الدولي.

في حين توج المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الإفريقية لأول مرة في تاريخه على حساب نظيره المصري، بالذات بفوزه عليه بركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، في المباراة النهائية التي جمعتهما يوم الأحد 6 فبراير الماضي، على ملعب "باول بيا ستاديوم - Paul Biya Stadium" بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.