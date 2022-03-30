تونس والمغرب إلى كأس العالم 2022

العالم - رياضة

وسجل منتخب المغرب هدفين في كل شوط ليفوز 4-1 على ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية في إياب الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وبذلك فاز المغرب 5-2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب ليصعد أسود الأطلس لكأس العالم للمرة السادسة في تاريخهم والثانية تواليا بعد أعوام 1970 و1986 و1994 و1998 و2018.

كما تمكن منتخب تونس من التأهل إلى نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، الذي تستضيفه قطر بعدما تعادل مع منتخب مالي.

واستطاع المنتخب التونسي من الصمود أمام منتخب مالي حتى انتهت مباراة الإياب، التي أقيمت باستاد رادس، بالتعادل السلبي بينهما، وبهذا أصبحت النتيجة الإجمالية في مباراتي الذهاب والإياب هي (1- 0) لصالح المنتخب التونسي.

وكان المنتخب التونسي قد فاز على نظيره المالي في مباراة الذهاب (1- 0) بعدما سجل موسى سيساكو، هدفا عن طريق الخطأ في مرمى بلاده.

يذكر أن هذه هي المرة رقم 6 التي يصعد فيها منتخب تونس إلى كأس العالم، بعدما صعد في 5 مرات سابقة في أعوام 1978 و1998 و2002 و2006 و2018.