اعتداءات واسعة للمستوطنين في الضفة والقدس

العالم - فلسطين

وأفادت مصادر محلية أن عشرات المستوطنين أغلقوا بحماية جيش الاحتلال الشارع الرئيس الذي يربط بلدة إذنا بمدينة الخليل، طريق فرش الهوى، ورشقوا مركبات المواطنين بالحجارة؛ ما تسبب بتحطيم نوافذ عدد منها.

وهاجم مستوطنو مستوطنتي "نجهوت" المقامة جنوب الخليل و"كريات اربع" المقامة شرق المدينة، مركبات المواطنين بالحجارة: ما تسبب بتحطيم عدد من نوافذها، وتضرر هياكلها.

كما نفذ مستوطنون أعمال عربدة قرب مستوطنة بيت إيل في رام الله، ورشقوا حجارة تجاه مركبات فلسطينية.

وأصيب فلسطيني بعد تعرضه لعملية دهس من مستوطن قرب مستوطنة "معاليه أدومنيم"، وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين في بلدة الطور شرق البلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن مستوطنًا دعس الشاب فادي الدميري من بلدة سلوان قرب مفترق العيزرية، ولاذ بالفرار من المكان.

وهاجم مستوطنون مركبات المواطنين قرب بورين جنوب نابلس وبرقة شمال غرب المدينة.

كما أصيب مواطن، مساءً، إثر اعتداء مستوطنين عليه قرب مستوطنة "شافي شمرون"، المقامة على أراضي المواطنين شمال غرب نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس احمد جبريل أن طواقم الهلال تسلمت المواطن زكي عبد الرحيم عليوي (41 عاما) من الإسعاف الإسرائيلي، بعدما اعتدى مستوطنون عليه قرب المستوطنة.

وأفاد جبريل، أن المواطن عليوي وهو من بلدة سبسطية، اصيب بكسر باليد، ونقل إلى مستشفى رفيديا الحكومي بالمدينة لتلقي العلاج.

كما هاجم المستوطنون، مساء الاثنين، مركبات المواطنين، قرب بلدة سنجل شمال رام الله وحاجز "زعترة" جنوب نابلس، وعند المدخل الشمالي لمدينة البيرة، وقرية مردا شمال سلفيت.

وأفاد شهود أن مستوطنين هاجموا القرية، واعتدوا على مركبات المواطنين، وحطموا عددًا منها.