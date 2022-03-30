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لافروف: مهتمون بتطوير العلاقات مع الصين

لافروف: مهتمون بتطوير العلاقات مع الصين
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، صباح اليوم الأربعاء، خلال اجتماع مع نظيره الصيني وانغ يي، أن موسكو مهتمة بتطوير العلاقات مع الصين.

العالم -روسيا

وقال لافروف بهذا الصدد: "نحن مهتمون باستمرار تطور علاقاتنا مع جمهورية الصين بشكل مطرد ومتسق، واتفق قادة بلادنا على هذا واليوم، كما قلت، سوف ننظر في الخطوات الملموسة التي تهدف إلى ضمان تنفيذ جميع هذه الاتفاقات بشكل متسق".

في سياق متصل، أكد وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، أن العلاقات بين البلدين منذ بداية العام صمدت أمام التحديات الجديدة للوضع الدولي المتغير وحافظت على المسار الصحيح.

وقال الوزير: "منذ بداية هذا العام، صمدت العلاقات الصينية الروسية أمام اختبارات جديدة للتغييرات الجادة في الوضع الدولي، وحافظت على المسار الصحيح ومسار التنمية".

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن المحادثات بين وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف مع نظيره الصيني بدأت في مدينة تونغشي الصينية.

وكتبت زاخاروفا على صفحتها على منصة "تلغرام": "بدأت المفاوضات بين سيرغي لافروف ووانغ يي في الصين".

وكان لافروف قد وصل إلى مدينة تونسي الصينية، حيث سيعقد اجتماع لوزراء خارجية الدول المجاورة لأفغانستان وسيخصص اليوم للاجتماعات الثنائية.

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