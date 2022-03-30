شاهد..احتفالات فلسطينية بعملية فدائية وسط تل أبيب

العالم - الاحتلال

الاعلام العبري اكد ان العملية وقعت في منطقتي رمات غان وبني براك شرق تل ابيب التي يقطنها مستوطنون متشددون، واوضحت ان فلسطينيا هاجم ببندقية كلاشينكوف عدداً من المستوطنين ما ادى الى مقتل وجرح عدد منهم. كما دارت بين المقاوم المنفذ والقوات الاسرائيلية مواجهات ادت الى استشهاده.

وعلى الفور هرعت قوات الاحتلال باعداد كبيرة إلى منطقة العملية وشرعت في أعمال بحث وتفتيش ونفذت انتشاراً امنياً واسعاً فيما اعلنت شرطة الاحتلال حالة الطوارئ ومنع التجول الشامل في تل أبيب.

وللتخفيف من أجواء الخوف والهلع التي سادت في صفوف المستوطنين، رفع جيش الاحتلال درجة الجهوزية والتأهب، خشيةً تجدد العمليات الفدائية داخل الاراضية الفلسطينية المحتلة ونشر كتائب على حدود الضفة وقطاع غزة.

منفّذ العملية الذي استشهد، هو الفلسطيني ضياء حمارشة أسير محرّر، من يعبد في جنين في الضفة الغربية.

مصادر الاحتلال تحدثت عن اعتقال شاب ساعد الشهيد فيما يجري البحث عن ثالث. وفي أعقاب العملية، أعلن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت أنه سيعقد اجتماعاً امنياً لمناقشة تداعيات حول العملية.

العملية لاقت ترحيبا فلسطينيا عارما، فرحبت فصائل المقاومة بها، واكدت أن العمليات البطولية في كلّ شبر من الأرض المحتلة، تأتي في سياق الرّد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضدّ الشعب الفلسطيني ومقدساته.

وباركت حركة حماس العملية واعتبرتها رداً على جرائم الاحتلال وإرهابه وحقاً مشروعاً لكلّ أبناء شعب فلسطين حتى زوال الاحتلال. بدورها أوضحت حركة الجهاد الإسلامي بأن العملية تأكيد على إصرار الشعب الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه. وأكدت الجبهة الشعبية أن العملية برهان جديد على تمسك الفلسطينيين بنهج المقاومة الشاملة. وشددت لجان المقاومة في فلسطين أن العملية البطولية تشكل فشلاً وخيبةً جديدةً للمنظومة الأمنية للعدو الصهيوني.

وفي وقت نعت فيه مساجد بلدة يعبد الشهيد ضياء حمارشة، خرجت مسيرات احتفالية في مدن فلسطينية عدة ابتهاجا بالعملية البطولية وتأييدا لها ووزع الفلسطينيون الحلوى على المارة في الشوارع.

وفي سياق اخر دان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، عملية 'بني براك' التي أدت لمقتل مستوطنين محذّرا من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل ضد الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.