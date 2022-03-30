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وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني في الصين

وزير الخارجية يلتقي نظيره الباكستاني في الصين
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٨:١٣ بتوقيت غرينتش

التقى وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغاني في الصين.

العالم - ايران

وغادر وزير الخارجية على راس وفد سياسي امس الثلاثاء طهران متوجها الى مدينة تونشي بشرق الصين في محافظة آنهوي للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الافغانی .

وتستضيف بكين اليوم الاربعاء الاجتماع الثالث لوزراء خارجية دول جوار افغانستان حول المساعدات الإنسانية لهذا البلد بحضور وزراء خارجية وممثلي جيران أفغانستان.

والى جانب امير عبد اللهيان تم دعوة وزير خارجية طالبان أمير خان متكي ووزيري خارجية قطر وإندونيسيا كضيفين خاصين لقمة بكين.

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي قد زار كابل الخميس الماضي قادما من العاصمة الباكستانية إسلام آباد حيث شارك في اجتماع لمنظمة التعاون الإسلامي على مدى يومين.

وعقد الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول جوار أفغانستان في طهران يوم 26 نوفمبر الماضي، بحضور وزراء خارجية إيران والصين وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان.

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