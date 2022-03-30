البرلمان العراقي يخفق بانتخاب رئيس الجمهورية وصراع الشرعيات في تونس

العالم - بانوراما

وجدد زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، موقفه الرافض من التوافق مع الإطار التنسيقي وعدد من الكتل الأخرى لتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وأعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي إعداد مبادرة لإنهاء حالة الانسداد السياسي في العراق، وللبرلمان مهلة حتى السادس من الشهر المقبل لانتخاب الرئيس حسب قرار المحكمة الاتحادية.

وفي ملف بانوراما الثاني سيتناول: تصويت مئةٌ وستةَ عشرَ نائباً تونسياً على مشروعِ قانونٍ يُلغي اوامرَ الرئيس قيس سعيّد الاستثنائية والتي تُجمّدُ اعمالَ البرلمان وإقالةَ الحكومةِ في الصيفِ الماضي.

واجتمعَ اعضاءُ البرلمان عبر الانترنت بعد أنْ تمّ تعليقُ عملِ البرلمان وإغلاقُه. وكان سعيّد قد استبقَ جلْسةً ليُحذرَ من انعقادِها ويؤكدَ أنّ مؤسساتِ الدولة ستتصدى لمن يريدون العبثَ بالدولة ودفْعَ التونسيين للاقتتال.

يبث برنامج بانوراما على شاشة العالم، كل ليلة في الساعة 19:30 بتوقيت غرينتش.