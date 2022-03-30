وزير الخارجية الامريكي في الجزائر للبحث عن بدائل للغاز الروسي

العالم- الجزائر

وأوضحت السفارة الأميركية في تغريدة على حسابها بموقع "تويتر" أن بلينكن سيجري "اجتماعات مع الرئيس تبون ووزير الخارجية لعمامرة لمناقشة مسائل الأمن والاستقرار الإقليميين والتعاون التجاري والنهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وغيرها من المجالات ذات الاهتمام المشترك".

وبحسب مصادر دبلوماسية تحدثت إلى "العربي الجديد"، شرط عدم كشف هويتها، فإن زيارة بلينكن تدخل في إطار محاولة جديدة من واشنطن دفع الجزائر نحو "مراجعة ظرفية واستثنائية"، من أجل "العودة لضخ الغاز عبر الأنبوب البري العابر للمغرب نحو إسبانيا، وإسناد حاجيات الدول الغربية من الغاز".

ووضعت المصادر ذاتها الخطوة في إطار "التحسب لتطور المواقف والصدام بين موسكو والغرب في ضوء العقوبات الغربية وسعي موسكو لفرض شراء الغاز بعملة الروبل، ما قد يقود إلى احتمالات وقوع مشكلات جدية في إمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، وبالتالي الحاجة إلى البحث عن مصادر أخرى للطاقة".

ويبرز في السياق توالي زيارات المسؤولين الغربيين للجزائر، إذ سبقت زيارة بلينكن للجزائر، زيارة لنائبته ويندي شيرمان، ووزير الخارجية البرتغالي أوغوشتو سانتوش سيلفا، ووزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الذي كان برفقة الرئيس التنفيذي لشركة "إيني" للطاقة، كلاوديو ديسكالزي.

لكن الجزائر تبدي اعتراضات على هذا الطرح، وتعتبر أن "القرار الجزائري سيادي"، ما قد يصعب من مهمة بلينكن في إقناع المسؤولين الجزائريين بتغيير موقفهم من ملف الغاز، خاصة أن واشنطن لا تقدم نظيراً لذلك، مقابلاً سياسياً مقنعاً بالنسبة إلى الجزائر.