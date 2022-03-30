ايران تنجز أكبر مشروع تفتيش لحاويات النقل عبر نظام الأشعة السينية

العالم -ايران

وقال "احمد ذاكري" الیوم الاربعاء : تعتبر انظمة ومعدات المراقبة الذكية من أهم الأدوات والمعدات العملية لتطبيق القوانين الجمركية وتجعل هذه المعدات، المراقبة أكثر دقة وتقلل من الخطأ البشري، کما تقلل احتمالية الإخفاء أو تهریب البضائع إلى الصفر.

وتابع قائلا، لقد جاء المجتمع العلمي والشركات المعرفية الإيرانية لمساعدة الجمارك من أجل تسهيل التجارة وحركة المرور على الحدود ومراقبة البضائع.

وصرح أن أجهزة الكشف مثل الأشعة السينية هي من أحدث الأجهزة التي لا يستطيع إنتاجها سوى عدد قليل من دول العالم، لكن بعض هذه الدول توقفت عن بيعها لإيران في السنوات الأخيرة بسبب الحظر الأمريكي الجائر.

واضاف أن الباحثين الايرانيين والنخب الشابة تمكنوا من توطين وصناعة جهاز لتفتيش الحاویات عبر نظام الاشعة السينية (X-Ray) على الرغم من القيود المفروضة على نقل التكنولوجيا.

واعلن انه تم إبرام 17 عقدا بمشاركة القطاع الخاص والشركات القائمة على المعرفة لتوفير معدات المراقبة اللازمة وأجهزة تفتیش الحاویات عبر نظام الاشعة السينية.

و صرح أن هذه الأجهزة التي تلعب دورًا مهمًا في تسهيل التجارة ومكافحة تهريب البضائع، ضرورية للجمارك في البلاد، وتجهيز الجمارك بالأجهزة أمر ضروري وحتمي.