الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢
٠٢:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

العمل الاسلامي: "عملية بني براك" رد فعل على كل لقاءات وسياسات التطبيع

العمل الاسلامي:
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٢:٤٠ بتوقيت غرينتش

أشادت جبهة العمل الإسلامي في لبنان "بالعملية الجهادية الاستشهادية المباركة في ثلاث نقاط من مدينة بني براك شرقي تل أبيب والتي نفذها الأسير المحرر البطل ضياء حمارشة، ثم ارتقى إلى الله شهيدا، وقد أدت هذه العملية البطولية وحسب اعتراف العدو الصهيوني إلى مقتل خمسة اسرائيليين وجرح ستة آخرين".

العالم-لبنان

ولفتت إلى أن "هذه العملية الجريئة تأتي في الذكرى السادسة والأربعين على يوم الأرض الفلسطيني والتي انتفض فيها الشعب الفلسطيني في 30 آذار عام 1976 وعمت المظاهرات حينها الأراضي الفلسطينية كافة، ردا على مصادرة جيش الاحتلال وقطعانه المستوطنين آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، ما أدى وقتها إلى استشهاد ستة فلسطينيين بعدما حاولت سلطة الاحتلال الغاشمة قمع تلك التظاهرات".

وأشارت الجبهة إلى أن "هذه العملية جاءت بمثابة رد فعلي على كل جرائم العدو الغادر وردا على ما يسمى بقمة النقب التآمرية جنوب فلسطين المحتلة بين وزراء العرب المطبعين زورا وبهتانا وبين مسؤولين أميركيين وصهاينة،".

ورأت الجبهة ان هذه "العمليات المباركة هي أبلغ رد ا حقيقيا على كل لقاءات وسياسات التطبيع المرفوضة رفضا قاطعا، والتي تقوم بها بعض الأنظمة العربية المستسلمة والخانعة مع سلطات العدو الغاصبة والمحتلة لأرض الإسراء والمعراج".

روابط ذات صلة

الاحتلال يعيش كابوسا بعد 3 عمليات متتالية

لجان المقاومة: عملية "بني براك" تبرهن أن ثورة شعبنا ستتواصل وستزداد اشتعالا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

قائمة منتخبات أمريكا الجنوبية المتأهلة لمونديال قطر 2022

الرئيس السوري يصدر قانوناً لتجريم التعذيب

مكتب بارزاني: لقاء مع السفير الأميركي بحث خطوات تشكيل الحكومة

فريق أممي يسعى للتحقق من وجود مقابر جماعية لمهاجرين بليبيا

العمل الاسلامي: "عملية بني براك" رد فعل على كل لقاءات وسياسات التطبيع

النرويج تزود أوكرانيا بـ 2000 قاذفة قنابل إضافية مضادة للدبابات