العمل الاسلامي: "عملية بني براك" رد فعل على كل لقاءات وسياسات التطبيع

العالم-لبنان

ولفتت إلى أن "هذه العملية الجريئة تأتي في الذكرى السادسة والأربعين على يوم الأرض الفلسطيني والتي انتفض فيها الشعب الفلسطيني في 30 آذار عام 1976 وعمت المظاهرات حينها الأراضي الفلسطينية كافة، ردا على مصادرة جيش الاحتلال وقطعانه المستوطنين آلاف الدونمات من الأراضي الفلسطينية، ما أدى وقتها إلى استشهاد ستة فلسطينيين بعدما حاولت سلطة الاحتلال الغاشمة قمع تلك التظاهرات".

وأشارت الجبهة إلى أن "هذه العملية جاءت بمثابة رد فعلي على كل جرائم العدو الغادر وردا على ما يسمى بقمة النقب التآمرية جنوب فلسطين المحتلة بين وزراء العرب المطبعين زورا وبهتانا وبين مسؤولين أميركيين وصهاينة،".

ورأت الجبهة ان هذه "العمليات المباركة هي أبلغ رد ا حقيقيا على كل لقاءات وسياسات التطبيع المرفوضة رفضا قاطعا، والتي تقوم بها بعض الأنظمة العربية المستسلمة والخانعة مع سلطات العدو الغاصبة والمحتلة لأرض الإسراء والمعراج".