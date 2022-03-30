الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢
٠٤:١٩ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري

السعودية تودع 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري
الأربعاء ٣٠ مارس ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، الموافقة على مشروع اتفاقية مع الحكومة السعودية، بشأن قيام صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالاستثمار في مصر، في وقت ذكرت فيه وكالة الأنباء السعودية أن المملكة قدمت خمسة مليارات دولار وديعة لدى البنك المركزي المصري.

العالم - السعودية

وحسب بيان الحكومة المصرية، فإنه سيتم استكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بالاتفاقية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع عليها.

وأوضح البيان أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.

وفي وقت سابق اليوم، أودعت السعودية، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من الملك السعودي سلمان بن عبدالعزيز.

والشهر الماضي أعلن البنك المركزي تسجيل الاحتياطي النقدي لمصر مستوى 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير 2022، وكان الاحتياطي قد سجل في يناير الماضي مستوى 40.98 مليار دولار، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار.

وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من 2020، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.

روابط ذات صلة

السعودية تعتزم رفع سعر نفطها إلى اسيا

السعودية تعتبر الافلام الاباحية جزء من سياسة الانفتاح

ماذا يعني عدم تفويت السعودية مبادرة اليمن منعاً لما بعدها؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لافروف يعلق على سير عملية المفاوضات الروسية الأوكرانية في إسطنبول

البرلمان التونسي المجمدة أعماله يقر مشروع قانون يلغي الأوامر الرئاسية

روسيا: الغرب يستخدم "التيار الشمالي 2" كأداة لمعاقبتنا

اكتشاف هيكل عظمي لبومة عمرها 6 ملايين عام

شاهد.. حملة اعتقالات والاحتلال يداهم منزل منفذ عملية تل أبيب

ايران ..اجراء عمليات الإغاثة في المنارورات البحرية المركبة "IONS 2022"