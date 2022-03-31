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طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي

طهران: امريكا تواصل انتهاك الاتفاق النووي
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم الخارجية الايرانية إن امريكا بينما تدعي أنها مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي، تواصل انتهاكه و تنتهك قرار مجلس الأمن رقم 2231.

العالم - ايران

و قال سعيد خطيب زادة بشأن الحظر الأمريكي الأخير لبعض الشخصيات الإيرانية ان هذا الإجراء هو مؤشر آخر على سوء النوايا الأمريكية تجاه الشعب الإيراني، والتي تهدف إلى مواصلة سياستها الفاشلة المتمثلة بممارسة أقصى قدر من الضغوط على إيران.

وأشار خطيب زادة إلى أن الإدارة الأمريكية الحالية خلافا لادعاءاتها تستغل كل فرصة لتوجيه اتهامات لا أساس لها وممارسة الضغط على الشعب الإيراني.

وأضاف أنه بينما تدعي امريكا أنها مستعدة للعودة إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي فإنها تواصل انتهاكه وقرار مجلس الأمن رقم 2231.

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