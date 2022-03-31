بدء المرحلة الثانية من تخزين غاز شوريجة في سرخس

العالم - ايران

وفي كلمته بالمناسبة قال السيد رئيسي الشركة والمعدات الخاصة بمشروع تخزين الغاز ايرانية وهذا بحد ذاته يعى مفخرة للبلاد واضاف : ميزة المرحلة الثانية من مشروع تخزين غاز شوريجة هي دعم الغاز للمنطقة وضمان احتياطيات الغاز في المنطقة.

واضاف: آخر سمة مهمة لهذا المشروع هي أن الشركة والمعدات إيرانية ، ومن النجاح الكبير للدولة أن تكون قادرة على القيام بمثل هذه الأشياء بالمعدات الإيرانية.

وتابع : السمة المهمة الاخرى لهذا المشروع هي أن الشركة والمعدات إيرانية ، وهذا انجاز كبير للحكومة أن تكون قادرة على القيام بمثل هذه الأشياء بالمعدات الإيرانية.