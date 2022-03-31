تصفيات بين عصابات الجريمة المنظمة في الكيان الصهيوني

العالم – غياهب الكيان

وتناول برنامج "غياهب الكيان"، موضوع التفكك داخل المجتمع الصهيوني وانتشار العصابات المسلحة وتشكيل ميليشيات صهيونية لمكافحة ابناء النقب المحتل، والفشل في معالجة المشاكل الداخلية في المجتمع الصهيوني احدى ابرز سمات الخطر الذي يدهم الصهاينة فالانقسام والخلافات والتفكك بينهم هو ما حذر منه معهد الامن القومي الصهيوني.

وحول دلالات التحذير الذي اطلقه معهد الامن القومي الصهيوني بالانقسام والتفكك داخل هذا المجتمع الصهيوني وبالتالي غياب المعالجات، أكد المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة ان التحذير الذي اطلقه معهد الامن القومي الصهيوني بالانقسام والتفكك داخل هذا المجتمع الصهيوني الى جانب جزء اساسي منه بفشل سياسة الصهر التي استخدمها الكيان من اجل جمع التناقضات الموجودة داخل المجتمع الاسرائيلي في اطار المؤسسات الموجودة داخل الكيان الصهيوني.

كما يسلط البرنامج الضوء على بروز قضية تعاطي المخدرات في الآونة الأخيرة في صفوف جيش الاحتلال بشكل كبير لتزيد في الأزمات التي تعصف بهذا الجيش فيما تعجز قياداته في مكافحة هذه الظاهرة.

ويلقي البرنامج الضوء على سياسة اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم في الكيان الصهيوني حيث تتنوع أساليبها في هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم بذريعة تحويلها الى حقل رماية.

كما يناقش البرنامج موضوع تشكيل ميليشات مسلحة صهيونية في النقب المحتل لتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين واخماد انتفاضتهم المستمرة على سياسة هدم منازلهم ومصادرة أراضيهم وتهجيرهم.

ولمناقشة موضوع الحلقة من برنامج " غياهب الكيان " نستضيف:

- المتابع للشأن الاسرائيلي نبيه عواضة.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

https://www.alalam.ir/news/6109538/