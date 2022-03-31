شاهد..الشارع السوداني ينزف والبرهان يتجول!

العالم - مراسلون

يستمر العسكر في السوادن، بقمعه للمتظاهرين السلميين المطلبين بالحقوق الوطنية والحكم المدني وذهاب العسكر الي ثكناته، فيقتل ويجرح المئات، واصبحت هذه المطالب حلمًا لدي المتظاهرين السودانيين بعد ان كانت واقعًا عقب ثورة ديسمبر التي اطاحت بالرئيس المخلوع عمر البشير، ويزداد العنف أكثر عقب مليونية بعد اخرى، ليزداد عدد القتلى والجرحى في شوارع الخرطوم وولايات السودان المختلفة عبر مليونية الـ31 من شهر مارس.



وأكد المتظاهرون علي استمرار التظاهرات رغم القمع المفرط والقتل الممنهج من قبل السلطات العسكرية مع تساؤلات عدة حول تغافل حكومة العسكر حول الرفض المستمر من الشارع، لحكومتها التي عجزت عن إدارة البلاد عقب التدهور المريع في كافة مرافق الدولة.



ويعدّ الشارع السوداني لمليونية السادس من ابريل التي يتزامن تأريخها مع دخول المتظاهرين القيادة العامة للجيش السوداني في العام 2019 ليبدأوا اعتصامًا مفتوحا انذاك، ادى لإسقاط حكومة العسكر التي ظلت قابعة علي صدر الشعب السوداني لمدة 30 عاما.

تداعت كل المبادرات الاممية والافريقية، والمبادرات التي تمت داخل السودان، بسبب ان الشارع السوداني مصّر على استمرار هذه التظاهرات حتى اسقاط النظام، اذ يقول لا تفاوض لا شراكة لا استسلام.

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