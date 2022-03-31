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اوكرانيا: بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد روسيا

اوكرانيا: بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد روسيا
الخميس ٣١ مارس ٢٠٢٢ - ١٠:٥٩ بتوقيت غرينتش

صرح وزير الخارجية الأوكراني دميتري كوليبا بأن بعض الدول الغربية تعبت من العقوبات ضد روسيا.

العالم-اوروبا

وقال كوليبا في حديث لقناة "تي في إن" البولندية، يوم الخميس: "صراحة، أرى أن بعض الدول تعبت من العقوبات، لكن بولندا ليست واحدة منها".

وأضاف أن "بولندا في الطليعة في ما يتعلق بتشديد الضغط على روسيا".

وتابع: "لكنني أرى هذا الإرهاق والرغبة في تفادي المزيد من العقوبات التي من شأنها أن تضرب الاقتصاد الورسي بالفعل".

وأشار إلى أن كييف تبذل جهودا "لتجاوز هذا الإرهاق"، وتوضيح الموقف الأوكراني بشأن "ضرورة عمل المزيد".

يذكر أن الدول الغربية فرضت عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

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