خاتمي: سيتلقى الكيان الصهيوني صفعة اقوى ان قام باي عدوان ضد ايران

العالم - ايران

وقال آية الله خاتمي في كلمته مساء الخميس في المرقد الطاهر للامام علي بن موسى الرضا عليه السلام بمدينة مشهد بمناسبة ذكرى تاسيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية: ان اللطف الالهي ساهم في تقدم القوة الصاروخية الإيرانية ، وقد برهن دك قاعدة الكيان الصهيوني في أربيل من قبل ايران، أنه لو سولت لهذا الكيان نفسه القيام بامر ما فانه سيتلقى صفعة اقوى.

واضاف: يجب تذكير جيل ما بعد الثورة لماذا يعد هذا اليوم من أعظم أيامنا الوطنية والدينية. داعيا الجميع للاحتفال بهذا العيد.

وتابع: النظام السابق حارب الدين والاستقلال والحرية وعمل على معاداة الشعب على مدى 57 عاما ولكن الحضور الملحمي للشعب عند صناديق الاقتراع في الاول من نيسان/ابريل عام 1979 وتصويته لصالح تاسيس الجمهورية الاسلامية الايرانية ساهم في تشكيل دولة جماهيرية على أساس أصوات الشعب.

وقال خاتمي: في ذلك الوقت ،كان البعض يتطلع الى نظرية جمهورية إيران الشعبية والبعض الاخر كان يريد جمهورية إسلامية ديمقراطية ، لكن الإمام الراحل قال كلمة الفصل بالتاكيد على اقامة "الجمهورية الإسلامية" فحسب لا كلمة أقل ولا كلمة أكثر.

ولفت الى أن كلمة "الجمهورية" تعني النظام القائم على أصوات الشعب ، واشار الى ان البعض مثل زمرة "خلق" الارهابية التي كانت أسوأ من داعش ، أرادوا الإطاحة بالجمهورية الاسلامية من خلال الدعوة الى التمرد داخل البلاد بدعم من الدول المستكبرة ولكنهم لم يتمكنوا من تحقيق شيء.