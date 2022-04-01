شاهد..تعليقات نشطاء التواصل إزاء حل البرلمان التونسي

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وجاء ذلك ردا على عقد نواب البرلمان جلسة عامة عن بُعد لالغاء الاوامر والمراسيم الرئاسية فيما باشرت النيابة العمومية إجراءات التحقيق ضد المشاركين في الجلسة، وتفاعل نشطاء مواقع التواصل مع هذه الخطوة بشكل واسع حيث كتب، نادر عبد الامام: "التأمل في المشهد التونسي مهم رئيس الدولة حل الحكومة والبرلمان و مجلس القضاء، علماً أن الدستور التونسي لا يمنح الرئيس حل البرلمان".

وجاء في حساب أهم الاخبار: "قيس سعيد يعلن حل البرلمان ، وجاء ذلك بعد ان عقدت حركة النهضة جلسة للبرلمان عبر الفيديو حيث الغوا قرارات سعيد ودعوا إلى انتخابات مبكرة بعد إنهاء الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها الرئيس دون الرجوع للسلطة التشريعية والقضائية في تونس".

وكتب نايف الاحمري قائلا: "تطور لافت في تونس الرئيس يعلن حل البرلمان مستنداً على المادة الثانية والسبعين من الدستور بعد أن جمده في يوليو 2021".