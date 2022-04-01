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لندن لا تنوي زيادة الترسانة النووية بشكل عاجل

لندن لا تنوي زيادة الترسانة النووية بشكل عاجل
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٤ بتوقيت غرينتش

أعلن نائب وزير الدفاع البريطاني ديفيد ويليامز أن المملكة المتحدة لا تخطط لزيادة عدد الرؤوس النووية المتوفرة لديها على خلفية الأزمة حول أوكرانيا.

العالم-اوروبا

وحسبما نقل موقع روسيا اليوم ,قال نائب الوزير البريطاني في كلمة ألقاها أمام معهد إدارة الدولة في لندن: "لا أعتقد أننا نخطط لزيادة الترسانة بشكل عاجل. وهذه المسألة سنواصل مراقبتها".

وأضاف ويليامز أن الأزمة في أوكرانيا "أكدت دور بريطانيا على اعتبارها دولة نووية".

يذكر أن السلطات البريطانية أعلنت في مارس العام الماضي أنها تعتزم زيادة القدرات النووية للبلاد بنسبة 40% تقريبا، ليصل عدد الرؤوس القتالية النووية لديها إلى 260.

وأكد استعراض القضايا الأمنية والدفاع والسياسة الخارجية للمملكة المتحدة حتى عام 2030، أن الحكومة أقدمت على هذه الخطوة على خلفية تزايد المخاطر من قبل بعض الدول وضرورة تعزيز لندن لقدراتها الدفاعية.

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