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وسائل اعلام روسية تتحدث عن قصف مروحيات أوكرانية مستودعاً للنفط في مدينة حدودية بروسيا

الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٥ بتوقيت غرينتش

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