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القيادي اسماعيل رضوان: العمليات الفدائية اثبتت وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال

الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٥ بتوقيت غرينتش

أكد القيادي بحركة حماس اسماعيل رضوان في حديث خاص لقناة العالم أن، العمليات الفدائية الفلسطينية شملت كل الجغرافيا الفلسطينية، حتى تثبت تكاتف ووحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي.

العالم - خاص بالعالم

وقال رضوان في حديث لقناة العالم من خلال برنامج "مع الحدث"، إن وتيرة العمليات الفدائية الفلسطينية المتصاعدة تاتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، وسعيا لمعركة تحرير كل اراضي فلسطين المحتلة، مؤكدا، ان العلمليات جاءت متزامنة مع ذكرى "يوم الارض الفسطيني" الخالد لتؤكد على وحدة الشعب والهدف والارض والقضية الفلسطينية.

واوضح رضوان، ان العمليات الفدائية الفلسطينية المنفردة والمنظمة جاءت متناسبة مع الوضع الامني السائد في الضفة الغربية، خاصة وان المقاومة تعاني من ملاحقة مزدوجة من السلطة الفلسطينية باجهزتها الامنية والاحتلال الصهيوني.

وأكد رضوان، ان المقاومة والمقاومين استطاعوا ان يصلو الى اهدافهم في العمق الصهيوني في اراضي 48 المحتلة، وهذا دليل على هشاشة الامن الصهيوني وامكانية وصول المقاومة الى حيث تريد وبالزمن الذي تريد.

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