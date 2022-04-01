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حاكم بيلغورود يؤكد اختراق مروحيتين أوكرانيتين الأجواء الروسية على ارتفاع منخفض واستهدافهما مخازن وقود

الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٧:١٧ بتوقيت غرينتش

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