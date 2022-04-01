الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢
١١:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

موسكو تؤكد انها لن تطلب من اوروبا رفع العقوبات

موسكو تؤكد انها لن تطلب من اوروبا رفع العقوبات
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

أكد مدير إدارة التعاون في وزارة الخارجية الروسية نيكولاي كوبرينتس، أن موسكو لن تطلب من الاتحاد الأوروبي رفع العقوبات، مشيرا إلى أن لديها هامش أمان.

العالم-روسيا

وحسب تصريحات لوكالة سبوتنيك، قال كوبرينتس: لن تطلب روسيا من الاتحاد الاوروبي رفع العقوبات، لأن البلاد لديها هامش أمان، والاتحاد الأوروبي ليس مركز الكون ليدور العالم حوله.

وكان المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامير، أكد أن الاتحاد الاوروبي يعمل على إيجاد وسائل لمنع روسيا من الالتفاف على العقوبات، لكنه لم يوضح ما إذا كان بصدد صياغة قيود جديدة.

وردا على العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي أعلنت الخارجية الروسية ، أن موسكو أدرجت القيادة العليا للاتحاد الأوروبي على القائمة السوداء.

وقالت الخارجية في بيان لها: استجابة للعقوبات الجماعية من جانب واحد من جانب الاتحاد الاوروبي، وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل، وهو أمر أساسي للقانون الدولي، وسع الجانب الروسي بشكل كبير قائمة ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والهياكل الأوروبية... ممنوعة من دخول أراضي بلدنا.

روابط ذات صلة

واشنطن ترفض انضمام اوسيتيا الجنوبية الى روسيا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

حزب الله وحركة أمل یدعوان الحكومة للموافقة على عرض إيران لحل مشكلة الكهرباء

شاهد..يوم الجمهورية الإسلامية في سطور..

شاهد.. القوات الأوكرانية تقصف الأراضي الروسية

الامن العراقي يلقي القبض على إرهابيين حاولا دخول الأنبار

شاهد..هكذا زعزع الروبل الروسي عرش الدولار الأميركي

العراق: السيادة والديمقراطي يعلنا موقفهما بشأن مبادرة الصدر