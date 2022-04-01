مصر.. عدد السكان يصل إلى رقم جديد في زمن قياسي

العالم - مصر

وسجلت الساعة وصول عدد سكان مصر 103 ملايين و154 ألف 267 نسمة مع العلم أنها سجلت الخميس الموافق 17 مارس، عدد 103 مليون 97 ألف 903 نسمة وبذلك تكون بزيادة قدرها 56 ألف و264 مولود خلال 16 يوم، بمعدل 3 آلاف و 517 مولود يوميا.

وأشارت الساعة السكانية إلى أن عدد سكان المحافظات الحدودية بلغ مليون 344 ألفا و881 نسمة، وجاءت محافظة مطروح في المركز الأول بعدد سكان 520 ألف و816 نسمة، تليها محافظة شمال سيناء بعدد سكان 450 ألفًا و528 نسمة، وفي المركز الثالث جاءت محافظة الوادي الجديد بعدد سكان 260 ألفًا و990 نسمة، واحتلت محافظة جنوب سيناء المركز الأخير بعدد سكان 112 ألفًا و547 نسمة.

ومن جهه أخرى كشفت الساعة السكانية أن تعداد القاهرة الكبرى (القاهرة -الجيزة _القليوبية) قد تجاوز 25 مليون نسمة وكان أقل تعداد سجل فى المحافظات الحدودية إذ سجلت الساعة عدد سكان تجاوز مليون نسمة.

كشفت الإحصاءات إن 95% من سكان مصر يعيشون على ضفتي النيل في منطقة الدلتا على مساحة 33 ألف كيلو متر مربع يمثل 4% من إجمالي مساحة مصر، حيث تعتبر هذه المنطقة من بين أكثر المناطق كثافة سكانية في العالم، والتي تبلغ فى المتوسط أكثر من 1540 شخصا فى كل كيلو متر مربع، مقارنة بكثافة 96 شخصا لكل كيلو متر مربع فى باقى أنحاء الجمهورية.