الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٥١ GMT
فارسی
البث المباشر

إيطاليا تؤكد استعدادها للمساهمة بالمفاوضات الروسية الأوكرانية

إيطاليا تؤكد استعدادها للمساهمة بالمفاوضات الروسية الأوكرانية
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٣ بتوقيت غرينتش

جددت إيطاليا، اليوم الجمعة، استعدادها للمساهمة في جهود المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا.

العالم- أوروبا

وقال وزير الخارجية الايطالي، لويجي دي مايو: "إيطاليا مستعدة للمساهمة في جهود المفاوضات الجارية بين روسيا وأوكرانيا للقيام بدور الضامن لحلول ممكنة لحياد أوكرانيا وتقديم تجربتها في حماية الأقليات".

وأضاف، في تصريح لصحيفة ألمانية: "إيطاليا، مثل ألمانيا، دعمت دائما وستواصل دعم الحل الدبلوماسي للأزمة في أوكرانيا، باعتباره الوسيلة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام ولكنه للأسف لم يجد مساحة حتى الآن".

وقال دي مايو إنه "في ضوء السياق الجيوسياسي المتغير وأولوياتنا المشتركة في مجال المناخ والطاقة والدفاع، سيكون من الضروري التوصل إلى اتفاق واسع في الأروقة الأوروبية، وأنا على قناعة بأن جميع الظروف مهيأة للقيام بذلك في ظل الامتثال الكامل للحساسيات الوطنية ذات الصلة".

روابط ذات صلة

جولة مفاوضات روسية أوكرانية جديدة.. الأزمة في تونس إلى أين؟

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

بوتين وأردوغان يبحثان سير المفاوضات الروسية الأوكرانية وإمكانية تنظيم لقاء مع زيلينسكي

فضيحة مدوية: الإمارات مولت برامج إن إس أو' الإسرائيلية للتجسس

تصريح ممثلة منظمة الصحة العالمية بشأن 'سبوتنيك V' و'أوميكرون'

سوريا ترد على مشروع القرار البريطاني المسيس

أحكام المؤبد على 16 مواطنا بحرينيا - 2014