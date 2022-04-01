الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٢١ GMT
فارسی
البث المباشر

وزير خارجية حكومة هادي يعلن فتح مطار صنعاء واطلاق السفن المحتجزة

وزير خارجية حكومة هادي يعلن فتح مطار صنعاء واطلاق السفن المحتجزة
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٢ بتوقيت غرينتش

اعلن وزير الخارجية في حكومة هادي، احمد عوض بن مبارك عن موافقة حكومته فتح مطار صنعاء الدولي واطلاق سفن مشتقات النفط عبر ميناء الحديدة التي يحتجزها العدوان السعودي وفتح المعابر في مدينة تعز.

العالم- اليمن

واضاف الوزير بن مبارك أنه "إنفاذا لذلك التوجيه نعلن فورا إطلاق أول سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة". كما اعلن الوزير عن ترتيبات في الملف اليمني تتعلق بإطلاق سراح كافة الاسرى.

وأشار إلى أن هذه التوجيهات تأتي في ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض وللمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل (رمضان)".

وسبق ذلك، يوم السبت الماضي، إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى لقيادة صنعاء، مهدي المشاط، مبادرة أحادية الجانب لبناء الثقة مع السعودية تتضمن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وجميع الأعمال العسكرية باتجاه المملكة براً وبحراً وجواً والعمليات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية داخل اليمن.

روابط ذات صلة

قنبلة أمريكية محرمة دوليا استهدفت كهرباء الحديدة

103خروق لقوى العدوان في الحديدة خلال الساعات الماضية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكرملين: قصف جيش أوكرانيا منشأة نفطية روسية لا يسهم بتهيئة ظروف ملائمة للتفاوض

في خطوة مفاجئة.. منحة من الصدر للثلث المعطل للتفاوض مع الجميع لتشكيل الحكومة العراقية

كأس العالم  إيران تواجه اميركا وانجلترا في المجموعة الثانية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-04-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 01-04-2022

عبد السلام يرحب بهدنة الامم المتحدة لمدة شهرين