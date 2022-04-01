وزير خارجية حكومة هادي يعلن فتح مطار صنعاء واطلاق السفن المحتجزة

العالم- اليمن

واضاف الوزير بن مبارك أنه "إنفاذا لذلك التوجيه نعلن فورا إطلاق أول سفينتين للوقود عبر ميناء الحديدة". كما اعلن الوزير عن ترتيبات في الملف اليمني تتعلق بإطلاق سراح كافة الاسرى.

وأشار إلى أن هذه التوجيهات تأتي في ظل الأجواء الإيجابية للمشاورات اليمنية - اليمنية في الرياض وللمبادرات الإقليمية والدولية الداعية لهدنة بمناسبة الشهر الفضيل (رمضان)".

وسبق ذلك، يوم السبت الماضي، إعلان رئيس المجلس السياسي الأعلى لقيادة صنعاء، مهدي المشاط، مبادرة أحادية الجانب لبناء الثقة مع السعودية تتضمن تعليق الضربات الصاروخية والطيران المسير وجميع الأعمال العسكرية باتجاه المملكة براً وبحراً وجواً والعمليات الهجومية في عموم الجبهات الميدانية داخل اليمن.