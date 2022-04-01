الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢
٠٥:٢٢ GMT
فارسی
البث المباشر

3 دول خليجية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان و3 اسلامية يوم الاحد

3 دول خليجية تعلن غدا أول أيام شهر رمضان و3 اسلامية يوم الاحد
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٨ بتوقيت غرينتش

أعلنت 3 دول خليجية أن اليوم الجمعة، هو المتمم لشهر شعبان، وغدا السبت أول أيام شهر رمضان.

العالم- السعودية

وأفاد بيان عن الديوان الملكي السعودي بأن دائرة الأهلة في المحكمة العليا أعلنت غدا السبت غرة شهر رمضان المبارك لعام 1443هجرية، بحسب وكالة "واس".

وفي قطر أعلنت لجنة تحرّي رؤية الهلال بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن غدا السبت الموافق 2 أبريل/نيسان الجاري هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بحسب وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان، في دولة الإمارات، أن غداً السبت هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكانت ثلاث دول أعلنت، اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الأحد هو أول أيام شهر رمضان، حيث أعلنت ماليزيا وإندونيسيا وسلطنة بروناي، تعذر رؤية هلال شهر رمضان.

روابط ذات صلة

مصر تعلن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك

شاهد..وسم "أهلا رمضان" يتصدر منصات التواصل

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الكرملين: قصف جيش أوكرانيا منشأة نفطية روسية لا يسهم بتهيئة ظروف ملائمة للتفاوض

في خطوة مفاجئة.. منحة من الصدر للثلث المعطل للتفاوض مع الجميع لتشكيل الحكومة العراقية

كأس العالم  إيران تواجه اميركا وانجلترا في المجموعة الثانية

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 01-04-2022

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 01-04-2022

عبد السلام يرحب بهدنة الامم المتحدة لمدة شهرين