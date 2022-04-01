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عبد السلام يرحب بهدنة الامم المتحدة لمدة شهرين

عبد السلام يرحب بهدنة الامم المتحدة لمدة شهرين
الجمعة ٠١ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٤ بتوقيت غرينتش

افاد مراسل العالم في اليمن ان رئيس الوفد المفاوض محمد عبد السلام رحب باعلان المبعوث الاممي بهدنة انسانية لمدة شهرين برعاية الامم المتحدة.

العالم- اليمن

وقال عبد السلام: بموجب الهدنة تتوقف العمليات العسكرية ويفتح مطار صنعاء الدولي وميناء الحديدة أمام المشتقات النفطية خلال الهدنة.

وكان المبعوث الاممي لليمن هانز جروندبرج قد التقى الخميس عبد السلام في سلطنة عمان.

وفي وقت سابق اعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص لليمن هانز جروندبرج؛ إن الطرفين المتحاربين في اليمن اتفقا على وقف إطلاق النار لمدة شهرين ابتداء من غد السبت.

وأضاف المبعوث الأممي أنه سيتم السماح لسفن الوقود بدخول ميناء الحديدة الذي تسيطر عليه جماعة أنصار الله اليمنية؛ وتشغيل رحلات جوية محددة من مطار صنعاء.

وأضاف جروندبرج في بيان أن وقف إطلاق النار على مستوى البلاد يمكن تجديده بموافقة الطرفين.

نص اتفاق الهدنة الإنسانية التي أعلن عنها المبعوث الاممي قبل قليل..

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عبد السلام يرحب بهدنة الامم المتحدة لمدة شهرين