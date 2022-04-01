عمليات السيل الهادر تشكل كابوساً مظلماً لكيان الاحتلال

خاص بالعالم

موجة عمليات السيل الهادر هذه زعزعت أمن الكيان الصهيوني وكشفت هشاشة أجهزته الأمنية التي اجتمعت بشكل طارئ وأمر قادتها برفع حالة تأهّب الشرطة الإسرائيلية إلى المستوى الأقصى، واستدعاء آلاف القوات لتعزيز مهام تأمين المؤسسات والمحطات المركزية والأماكن المزدحمة. وهي المرة الأولى التي يأمر فيها بذلك منذ عملية سيف القدس، وهبّة الأقصى في أيار من العام المنصرم.

العمليات الفدائية الفلسطينية البطولية المشهودة، أوصلت رسائل واضحة للعدو الإسرائيلي؛ لعل من أبرزها توثيق فلسطينيي الداخل المحتل كجزء أصيل من الشعب الفلسطيني وجزء من حالته النضالية والكفاحية ضد عدوهم الأوحد وهو الاحتلال الاسرائيلي، وان القدس عاصمة فلسطين الابدية، من يمس بها يحترق.



كما أكدت على فشل المنظومة الأمنية للكيان الذي يحتمي به المستوطنون في مختلف الأراضي المحتلة. وأعادت هذه العمليات رسم ملامح الصراع مع العدو على الأرض الفلسطينية في المرحلة المقبلة، والتي سيكون أبرز ملامحها ترابط وتلاحم الساحات وتعدد جبهات المواجهة مع العدو.

ومن دلالات العمليات الفدائية توجيه رسالة واضحة الى الدول المطبعة من فوق الطاولة ومن تحتها، بان هذا الكيان، كيان مؤقت وفاشل في تحقيق الأمن لجنوده ومستوطنيه، وليس مؤهلا لتوفير الأمن لأنظمة التطبيع التي تراهن على الحماية الاسرائيلية العاجزة عن حماية نفسها، فضلا عن حكومة هشة قابلة للانهيار عند اي ازمة كونها مشكلة من اطراف ذات اتجاهات متناقضة، تدفع نفسها دفعا للبقاء.

