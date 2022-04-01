شاهد تشييع الشهيد الأطرش

العالم - فلسطين

وانطلق موكب تشييع الشهيد من مسجد أبو عيشة في الخليل بعد أداء صلاة الجنازة عليه، ثم الانطلاق به إلى مقبرة الشهداء في الخليل، وسط صيحات التكبير وترديد الهتافات الغاضبة والمطالبة بالثأر لدمه.

وأشاد المشيعون بالمقاومة وعملياتها البطولية ضد الاحتلال الإسرائيلي بالضفة والقدس وأراضي الـ48، كما هتفوا لحماس ولكتائب القسام.

وفي كلمة له قبل انطلاق موكب التشييع، أكد يونس الأطرش والد الشهيد أحمد، أنهم لن يتنازلوا عن الثوابت ولا عن أي شبر من أرض فلسطين.

وأضاف أنهم سيبقون سائرين على درب الشهداء ولن يحيدوا عن ذلك "شاء من شاء وأبى من أبى".

بدورها، زفّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الجمعة، الأسير المحرَّر، أحمد يونس صدقي الأطرش، الذي ارتقى اليوم برصاص قوّات الاحتلال، خلال مواجهات في شارع الشلالة بمدينة الخليل.

وقالت "حماس" في بيان: "نزف إلى العليا شهيدنا البطل أحمد الأطرش، ونتقدّم بالتهنئة إلى خليل الرَّحمن، وعائلة الأطرش المجاهدة، التي قدَّمت التضحيات".

وأضافت أن "الشهيد هو أسير محرّر أمضى عشر سنوات في سجون الاحتلال، وعمّه هو الشهيد القسَّامي القائد أكرم الأطرش، أحد قيادات كتائب الشهيد عزّ الدّين القسَّام الأفذاذ"، على حد تعبير البيان.

وأضافت "إنَّنا إذ ننعى بكلّ فخر واعتزاز الشهيد الأطرش، وكوكبة من الشهداء الذين ارتقوا خلال الأيام الماضية، لنشدّ على أيدي أبطال الضفة الثائرين، الذين يتصدّون لقوات الاحتلال بثبات وعزيمة، ونؤكّد أنَّ شعبنا سيواصل المسير على درب المقاومة وطريق الشهداء الأبرار، ولن يرهبه أو يوقفه إرهاب العدو الصهيوني، حتّى تحرير الأرض والمسرى والأسرى بإذن الله".

من جانبها أدانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق الشاب أحمد يونس الأطرش، وأكدت أن جريمة قتل الأسير المحرر أحمد الأطرش، عقب إصابته، دليل على وحشية الاحتلال التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومجاهديه، وتأتي في سياق المسلسل الإجرامي المتواصل على امتداد الوطن المحتل.

وحمّلت الحركة الاحتلال وقادته، تداعيات الجرائم المستمرة في القدس والضفة والداخل المحتل، والتي أكدت أنها لن تمر مرور الكرام، أمام بسالة وشجاعة أبناء الشعب الفلسطيني الذين قدموا نماذج مشرفة في الرد والانتقام للأرض والمقدسات.

ودعت الجهاد إلى وحدة شعب وفصائل الشعب الفلسطيني لتفعيل وإشعال المقاومة بأشكالها كافة، وخاصة المسلحة، لردع المحتل وقطعان المستوطنين عن قتل واستباحة دماء الفلسطينيين في كل مكان من أرض فلسطين.

وقدمت حركة الجهاد الإسلامي التعازي والمواساة لعائلة وأسرة الشهيد، سائلة الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يرزقهم شفاعته يوم القيامة، وأن يكون دمه لعنة على الاحتلال المجرم.

واستشهد الأسير المحرر أحمد صدقي موسى الأطرش (29 عاماً)، مساء اليوم الجمعة، بعد إصابته برصاص الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في مدينة الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد شهود عيان أن المواجهات اندلعت في شارع الشلالة في منطقة "باب الزاوية" بالخليل، ما أدى لإصابة عدد من المواطنين، منهم الأطرش برصاصة في رأسه.