السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢
٠٣:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تقرير بنتاغون: قوات التحالف الأمريكي قتلت 1600 مدني سوري في الرقة

تقرير بنتاغون: قوات التحالف الأمريكي قتلت 1600 مدني سوري في الرقة
السبت ٠٢ أبريل ٢٠٢٢ - ٠٣:٥٠ بتوقيت غرينتش

أظهر تقرير طلبت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إعداده أنه كان بإمكان الجيش الأميركي فعل المزيد للحد من الأضرار التي لحقت بالمدنيين خلال معركة الرقة.

العالم - سوريا

وفي نهاية هذه المعركة التي دامت قرابة خمسة أشهر واستهدفت تحرير هذه المدينة السورية الكبيرة من قبضة التنظيم المتطرف، “كان 60 إلى 80% من المدينة غير صالحة للسكن” وقد صب السكان جام غضبهم على القوات التي حررت المدينة، بحسب ما أكد التقرير الذي أعدّته مؤسسة “راند” البحثية.

وأشار التقرير إلى أن الضربات “المُستهدَفة” والقصف المدفعي لقوات التحالف على الرقة تسببا في سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بين 6 و30 تشرين الأول/أكتوبر 2017، يتراوح بين 744 إلى 1600 قتيل بحسب إحصائيات التحالف ومنظمة العفو الدولية وموقع “ايروورز” المتخصص.

وأضاف التقرير المكون من 130 صفحة أن معركة الرقة تسببت أيضا في تدمير عدد كبير من المباني والبنية التحتية ما “أضعف مصالح الولايات المتحدة على المدى الطويل” في المنطقة.

ووفقا لأرقام الأمم المتحدة التي استشهدت بها مؤسسة راند، تم تدمير أو إلحاق أضرار بأحد عشر ألف مبنى بين شباط/فبراير وتشرين الأول/أكتوبر 2017، بما في ذلك 8 مستشفيات و29 مسجدا وأكثر من 40 مدرسة وخمس جامعات بالإضافة إلى نظام الري في المدينة.

وقال التقرير إنّه توجَّب على التسلسل الهرمي العسكري أن يُعدّ عمليّاته آخذا في الحسبان أنّ الضرر اللاحق بالمدنيين له كلفة استراتيجية.

وذكر أنّ “الرقة تعرّضت لأكبر أضرار هيكلية في الكيلومتر المربّع مقارنة بأي مدينة سورية”، مشيرا الى أن “مستوى الدمار البنيوي ونقص الدعم الأميركي لإعادة إعمار الرقة دفعا بكثير من السكان إلى التنديد بالطريقة التي تم بها تحرير مدينتهم”.

روابط ذات صلة

عودة التسوية لمركز الميادين بريف دير الزور السبت القادم

"قسد" تختطف 15 شاباً في مدينة الطبقة بريف الرقة

بالصور.. استمرار عمليات التسوية في الرقة وحلب ودير الزور

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ارقام ضحايا اليمن تكشف هول المحرقة باسلحة امريكية واوروبية

تونس.. سعيد يفتتح حواراً مشروطاً: الأغلبية معي

تقرير بنتاغون: قوات التحالف الأمريكي قتلت 1600 مدني سوري في الرقة

معركة الجبل: رهان الرياض الأخير

إيران وعدد الدول تعلن الاحد اول ايام رمضان المبارك اليوم السبت.. أوّل أيام شهر رمضان 2022 في عدد من الدول

ايران: قرار مجلس حقوق الانسان مرفوض ويفتقر للمصداقية القانونية