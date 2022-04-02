سريلانكا.. إجراءات أمنية مشددة بعد احتجاجات بسبب أزمة اقتصادية غير مسبوقة

العالم - أسيا و الباسفيك

حسب "رويترز"، أعلن الرئيس السريلانكي غوتابايا راجاباكسا، ليل الجمعة السبت، حالة الطوارئ العامة في البلاد اعتباراً من الأول من أبريل/نيسان 2022، وذلك بعد أعمال عنف على وقع الأزمة الاقتصادية التي تضرب البلاد الفترة الحالية.

وكانت احتجاجات قد اندلعت الخميس الماضي، بسبب الاستياء من نقص الوقود وغيره من المواد الأساسية.

واشتبك مئات المحتجين مع الشرطة والجيش خارج مقر الرئاسة وأضرموا النار في عدة سيارات تابعة للشرطة والجيش.

واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق الحشود، كما اعتقلت 53 شخصا وفرضت حظر تجول في كولومبو ومحيطها يوم الجمعة.

وتعيش الدولة الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة في خضم أسوأ أزمة اقتصادية منذ سنوات مع انقطاع التيار الكهربائي المستمر لمدة تصل إلى 13 ساعة في اليوم، حيث تسعى الحكومة جاهدة لتأمين النقد الأجنبي لدفع ثمن واردات الوقود.