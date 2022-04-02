عمران خان يتحدث عن مؤامرة أمريكية للإطاحة به

العالم - خاص بالعالم

ويناقش البرلمان الباكستاني اقتراح حجب الثقة عن عمران خان"الاحد" على أن يصوت على الاقتراح في اليوم نفسه على الأرجح، وذلك في ظل إتهامات يوجهها له معارضوه بسوء الإدارة الاقتصادية وتراجع سياسته الخارجية.

وأكد خان:"كيف يمكنني قبول النتيجة في حين أن العملية برمتها فقدت مصداقيتها؟ الولايات المتحدة تتدخل بشكل سافر في السياسة الداخلية لباكستان في محاولة لتغيير النظام".

عمران خان وصف التحرك لعزله بأنه محاولة لتغيير النظام بدعم من قبل الولايات المتحدة الامريكية مشيرا إلى أن هذه المؤامرات تأتي بعد أن زار موسكو في شباط/فبراير الماضي، والتقى بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين،بالتزامن مع العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وقال خان:"لقد تلقيت رسالة تهديد من الولايات المتحدة بأنها ستسقط حكومتي لأنني رفضت إقامة قواعد عسكرية لها في أرضنا.. ومن هنا فإن التحرك للإطاحة بي هو تدخل سافر من الولايات المتحدة في السياسة الداخلية لباكستان ولقد قدمت إسلام أباد مذكرة احتجاج إلى السفارة الأميركية بشأن هذه المؤامرة".

خطاب رئيس الوزراء الباكستاني جاء بعد أن أجل افتتاح النقاشات في البرلمان بشأن مقترح حجب الثقة عنه. وكان نائب رئيس المجلس البرلماني، قاسم خان سوري، برر التأجيل برفض النواب مناقشة نقاط أخرى على جدول الأعمال قبل النظر في حجب الثقة.

وتتهم الولايات المتحدة عمران خان بالانحياز الى روسيا والصين وهي تمكنت من سحب عدد من النواب المحسوبين على خان الى صفوف خصومه السياسيين.

وذكرت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن المعارضة الباكستانية بقيادة الرئيس السابق آصف علي زارداري ورئيس الوزراء السابق نواز شريف، جمعت مئة وستة وتسعين صوتا وهو أعلى من عدد مئة واثنين وسبعين صوتا المطلوبة للإطاحة بخان.

ويرى بعض الخبراء ان الادارة الامريكية تعمل على جر باكستان الى منزلق خطير.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...