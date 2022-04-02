لا علاقة لـ”آل سعود” بالدين.. نحن قبيلة من البدو فازت بالحرب!

العالم - سبورتي

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للسفير السعودي في بريطانيا، الأمير خالد بن بندر يعترف، وهو يحاول نفي الصبغة الدينية عن المملكة، مؤكدا بأن “آل سعود” لا علاقة لهم بالدين.

وقال خالد بن بندر في جلسة حوارية عقدت في جامعة “أوكسفورد” بأن “الحضارة الإسلامية الأولى التي نشأت في المدينة المنورة استغرقت فقط جيلا واحدا وانتقلت إلى دمشق”.

وتابع الأمير السعودي حديثه قائلا: “من المهم أن نقول أن حكومتي (الحكومة السعودية) لم تدعي وجود قيادة دينية مطلقا، والطريقة التي نتخذها في حكومتنا أنه ليس لدينا دور لنلعبه في تطوير الدين”.

واضاف “... نقول أن الامر لا يتعلق بالنبي محمد، نحن فقط قبيلة من البدو صادف أنها فازت في الحرب”.